Auto kracht in Pfullingen gegen Hauswand: Fahrer schwer verletzt

PFULLINGEN. Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein Senior bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf einem Parkplatz in der Klosterstraße erlitten. Das berichtet die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann kurz nach 10.30 Uhr beim Anfahren mit seinem Mercedes möglicherweise das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt und war mit dem Wagen gegen eine Hauswand geprallt. Dabei lösten die Airbags des Pkw aus. Der Rettungsdienst brachte den Senior zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Sein Mercedes, an dem Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Ob an der Hausfassade ein Schaden entstand, ist noch nicht bekannt. (pol)