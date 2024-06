Auto kracht in Ofterdingen beim Abbiegen in den Gegenverkehr: 10.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend bei Ofterdingen entstanden. Das berichtet die Polizei. Ein 80-Jähriger wollte gegen 19.30 Uhr mit einem VW Golf von der B27 nach links in die Straße Weiherrain abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden BMW einer 24 Jahre alten Frau. Der Unfallverusacher sowie die BMW-Lenkerin und ihre 25 Jahre alte Beifahrerin wurden vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in verschiedene Kliniken gebracht. Ersten Erkenntnissen nach waren sie unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (pol)