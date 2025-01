Auto kracht gegen Mauer in Ofterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Zu einem ausgelösten E-Call sind die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei am Montagnachmittag in die Gewerbestraße ausgerückt. Ein 24-Jähriger war gegen 14.20 Uhr mit einem Ford Kuga auf der Gewerbestraße in Richtung der Straße Weiherrain unterwegs.

Wohl infolge von Unachtsamkeit und der tiefstehenden Sonne kam er dabei mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Dabei lösten die Airbags des Ford aus.Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Ein Einschreiten der Rettungskräfte war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. (rd)