Auto kracht bei Würtingen in den Gegenverkehr

ST. JOHANN. Am Freitagnachmittag ist es auf der Kreisstraße zwischen den Ortsteilen Ohnastetten und Würtingen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Das berichtet die Polizei. Gegen 15.15 Uhr befuhr eine 47 Jahre alte BMW-Lenkerin die Kreisstraße 6710 von Gächingen kommend in Richtung Ohnastetten und wollte an der Einmündung in Richtung Würtingen nach rechts abbiegen. Beim Abbiegen geriet die BMW-Fahrerin auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einer entgegenkommenden 22 Jahre alten Mercedes-Lenkerin, welche die Kreisstraße 6711 von Würtingen kommend in Richtung Ohnastetten befuhr.

Die Mercedes-Lenkerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Da sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf einen möglichen Einfluss von Medikamenten bei der Verursacherin ergaben, wurde bei der 47 Jahre alten BMW-Lenkerin eine Blutprobe erhoben. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. (pol)