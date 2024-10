Auto kracht bei Undingen in Holzstapel - Fahrer hat über zwei Promille

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Zu viel Alkoholkonsum hat am Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der L382 geführt und den Einsatz der Rettungskräfte gefordert. Das berichtet die Polizei. Gegen 6.15 Uhr fuhr ein 24-jähriger Fahrer eines BMW 3er von Erpfingen in Richtung Undingen. Kurz vor dem Ortseingang kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte schließlich mit einem auf einer Wiese befindlichen Holzstapel. Der Fahrer und seine zwei ebenfalls 24-jährigen Insassen wurden leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.

Beim BMW-Lenker ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von über zwei Promille, woraufhin sich dieser einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der BMW, an welchem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst rückte vorsorglich die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen zur Unfallstelle an. Die Fahrbahn wurde kurzzeitig voll gesperrt, aber es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. (pol)