Auto kracht bei Tübingen in Lkw: zwei Verletzte und 50.000 Euro Schaden

TÜBINGEN. Zwei verletzte Verkehrsteilnehmer, ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro sowie erhebliche Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr sind die Folgen eines Unfalls am Mittwochmorgen auf der B27 bei Tübingen. Ein 59-Jähriger befuhr kurz vor sieben Uhr mit einem Volvo die Bundesstraße von Tübingen in Richtung Hechingen. Kurz nach der Ortsausfahrt geriet der Mann mit seinem Auto aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Lkw Iveco kollidierte. Sowohl der 56 Jahre alte Lkw-Fahrer, als auch der Volvo-Lenker erlitten durch den Zusammenprall leichte Verletzungen.

Beide wurden zunächst durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt, wonach der 59-jährige Volvo-Fahrer zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Die beiden schwer beschädigten Fahrzeuge wurden durch Abschlepper abtransportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme konnte der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und prüft, ob möglicherweise ein körperlicher Mangel unfallursächlich gewesen sein könnte. (pol)