Auto kommt bei Tübingen von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste am Mittwochabend nach einem Verkehrsunfall Erdreich neben der B 27 abgetragen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine 19-Jährige gegen 19.30 Uhr mit einem VW Polo an der Anschlussstelle Tübingen-Unterer Wert auf die Bundesstraße in Richtung Stuttgart aufgefahren. Eine auf dem rechten Fahrstreifen fahrende, 31 Jahre alte Opel-Lenkerin wechselte zeitgleich auf die linke Spur. Aus bislang ungeklärter Ursache übersteuerte die Zafira-Lenkerin hierbei ihr Fahrzeug.

Beim Gegenlenken kam sie mit ihrem Opel nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über die beginnende Leitplanke und prallte gegen einen Baum. Anschließend drehte sich der Wagen und kam in einem Acker zum Stehen. Der Opel Zafira musste im Anschluss mit einem Abschleppwagen geborgen werden.

Da Öl und Benzin ausgelaufen waren, rückten die Feuerwehr sowie Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle aus, um die verunreinigte Erde abzutragen. Über die Höhe des Schadens an dem Opel liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Fahrerin und ihre fünf Fahrzeuginsassen waren ersten Erkenntnissen nach glücklicherweise unverletzt geblieben. (pol)