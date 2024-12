Auto kommt bei Pliezhausen von der Straße ab: Zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend auf der K6764 bei Pliezhausen ereignet hat. Ein 21-Jähriger befuhr gegen 21.30 Uhr mit einem Seat Leon die Kreisstraße in Richtung Gniebel. Im Verlauf einer Linkskurve geriet sein Wagen aus noch ungeklärten Gründen auf regennasser Fahrbahn nach rechts in den Grünstreifen.

Nachdem der 21-Jährige sein Fahrzeug zunächst wieder auf die Straße gelenkt hatte, kam er im Verlauf der nachfolgenden Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, wo er schließlich auf einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Der Fahrer und seine 16 Jahre alte Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An Seat entstand Totalschaden, dieser musste abgeschleppt werden. (pol)