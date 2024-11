Auto kommt auf der B28 zwischen Reutlingen und Metzingen von der Fahrbahn ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Unachtsamkeit dürfte laut Polizei die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagabend auf der B28 zwischen Reutlingen und Metzingen ereignet hat. Ein 64-Jähriger war gegen 23.50 Uhr mit seinem Toyota Yaris auf der Bundesstraße in Richtung Metzingen unterwegs, als er mit seinem Wagen kurz nach dem Beschleunigungsstreifen der Auffahrt vom Scheibengipfeltunnel zu weit nach rechts und auf den Grünstreifen geriet. Dort schrammte er zunächst mehrere Meter an den Leitplanken entlang, bevor er wieder auf die Fahrbahn zurück und in die Mittelleitplanken abgewiesen wurde, wo der Toyota zum Stehen kam.

Verletzt wurde niemand. Das Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstanden war, musste in der Folge von einem Abschleppdienst geborgen werden. Dazu musste die Bundesstraße in Richtung Metzingen kurzfristig komplett gesperrt werden. Die Höhe der Sachschäden an den Leitplanken ist noch nicht bekannt. (pol)