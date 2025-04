Auto kommt auf der B28 in Reutlingen von der Straße ab und prallt gegen Laternenmast

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Mittwochvormittag auf der B28 in Reutlingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das berichtet die Polizei. Ein 27-Jähriger war gegen 11.20 Uhr mit einem Audi Q3 auf der Bundesstraße von Reutlingen herkommend in Richtung Metzingen unterwegs. Aufgrund Unwohlseins fuhr er an der Abfahrt Achalm von der B28 runter. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmasten. Der Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Stromversorger kümmerte sich um die beschädigte Laterne. (pol)