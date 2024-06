Auto kollidiert in Tübingen auf Leichtkraftrad

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel hat am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall in der Haußerstraße geführt. Ein 33-Jähriger befuhr gegen 9.20 Uhr mit seinem Audi die Haußerstraße in Richtung Innenstadt, als er im Bereich der Melanchthonstraße beim Versuch den Fahrstreifen zu wechseln den neben ihm fahrenden 28-jährigen Leichtkraftradfahrer übersah und diesen touchierte.

Durch die Berührung kam der 28-Jährige zu Fall und zog sich hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Der Verletzte wurde nach erster medizinischer Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.100 Euro. (pol)