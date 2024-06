Auto kippt nach Kollision auf der B312 bei Metzingen um

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Bei Metzingen hat sich am Montagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei auf GEA-Anfrage berichtet, bog eine 30-Jährige mit ihrem Audi gegen 19.40 Uhr an der Anschlussstelle Metzingen Nord auf die B312 in Richtung Reutlingen ein. »Sie kam vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit ins Driften und kollidierte mit dem Ford einer 60-Jährigen«, sagt Polizeisprecher Michael Schaal. Durch den Aufprall kippte das Auto der 60-Jährigen um und blieb auf dem Dach liegen.

Die Frauen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten mit Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Beseitigung der Unfallspuren waren die Feuerwehr und Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Die Fahrbahn in Richtung Reutlingen blieb bis 21.45 voll gesperrt. (GEA)