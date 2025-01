Auto ist bei Sonnenbühl zu schnell unterwegs und kracht in Gegenverkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Bei einem Verkehrsunfall auf der L382, zwischen Undingen und Erpfingen, sind am Dienstagmittag zwei Pkw total beschädigt worden. Das berichtet die Polizei. Kurz vor 13.30 Uhr war ein 24-Jähriger mit einem Opel auf der Landesstraße unterwegs in Richtung Erpfingen. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn geriet der Mann mit seinem Wagen ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mitsubishi, den eine 44-Jährige lenkte. Durch den Zusammenprall entstand an beiden Pkw jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von mindestens 10.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (pol)