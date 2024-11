Auto in Pfullingen aufgebrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Ein von außen sichtbar in einer Halterung im Wagen zurückgelassenes Mobiltelefon hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Uhlandstraße einen Kriminellen angelockt. Zwischen 16.50 Uhr und 6.45 Uhr schlug der Dieb an dem am Fahrbahnrand geparkten VW Transporter eine Scheibe ein, griff sich das Handy und flüchtete unerkannt. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)