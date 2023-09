Auto in Dettingen in Brand geraten: 20.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Zu einem brennenden Fahrzeug ist die Feuerwehr und Polizei am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr in die Goethestraße ausgerückt, berichtet die Polizei. Dort kam es nach ersten Erkenntnissen auf Grund eines technischen Defekts zum Brand eines Mercedes. Erste Löschversuche des Eigentümers waren nicht erfolgreich, weshalb der Brand durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Am ausgebrannten Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Weiterhin wurde eine Hauseingangstür eines Nachbargebäudes leicht beschädigt. Hier beläuft sich der Schaden auf ca. 300 Euro. (pol)