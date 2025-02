Auto gerät in Tübingen in Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zum Brand eines Pkw mussten die Rettungskräfte am Mittwochvormittag in die Rheinlandstraße in Tübingen ausrücken. Das berichtet die Polizei. Ein 49-Jähriger war gegen 9.30 Uhr mit seinem Pkw im Schloßbergtunnel unterwegs, als er von anderen Verkehrsteilnehmern darauf aufmerksam gemacht wurde, dass Rauch aus dem Motorraum seines Ford dringt. Er steuerte daraufhin seinen Wagen auf das Gelände einer Tankstelle und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand rasch ablöschen. Zur möglichen Ursache und zur Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. (pol)