Auto gerät in Metzingen in Brand: Totalschaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zu einem Pkw-Brand mussten am Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte in Metzingen ausrücken. Eine 53-Jährige war gegen 17.20 Uhr mit einem Mercedes-Benz auf der L378a unterwegs, als sie an der Kreuzung mit der Stuttgarter Straße Rauch aus dem Motorbereich bemerkte. Daraufhin hielt die Frau auf einem Stellplatz einer nahegelegenen Tankstelle an und konnte zusammen mit Zeugen die Flammen mit Feuerlöschern bekämpfen. Der Brand wurde letztendlich von der sofort verständigten Feuerwehr gelöscht.

Trotz des raschen Eingreifens war an dem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstanden. Der Pkw wurde im Anschluss abgeschleppt. (pol)