Auto fängt in Reutlinger Alteburgstraße Flammen

REUTLINGEN. Ein technischer Defekt dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines VW Beetle am Donnerstagmittag in der Reutlinger Alteburgstraße gewesen sein. Das teilte die Polizei mit. Die 25-jährige Fahrerin war gegen 12.45 Uhr mit ihrem Wagen in Richtung Gönningen unterwegs, als sie einen seltsamen Geruch bemerkte. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motorraum, woraufhin sie den Pkw an einer Bushaltestelle abstellte und den Notruf wählte. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelang es einem Verkehrsteilnehmer, den bereits brennenden VW mittels Feuerlöscher größtenteils abzulöschen. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. (pol)