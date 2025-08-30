Auto fängt Feuer in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr in der Heinlenstraße gekommen. Eine Mercedes Benz A-Klasse war während der Fahrt vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig abstellen und zusammen mit der Beifahrerin unverletzt verlassen. Die Feuerwehr, welche mit 15 Einsatzkräften vor Ort kam, löschte die Flammen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. (pol)