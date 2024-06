Auto fängt Feuer in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein technischer Defekt dürfte den Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Fahrzeugbrand am Mittwochabend in der Straße In Laisen gewesen sein. Ein 21-Jähriger war gegen 20.15 Uhr mit seinem BMW auf der Bundesstraße von Metzingen kommend unterwegs, als er Probleme mit seiner Lenkung feststellte. Um dem nachzugehen, hielt er an der Tankstelle in der Straße In Laisen an. Kurz nach dem Abstellen bemerkte er zunächst eine Rauchentwicklung, bevor unmittelbar darauf Flammen aus dem Motorraum schlugen.

Mit seinem Beifahrer, einem Passanten und Mitarbeiter der Tankstelle unternahmen sie erste Löschversuche, die dann von der alarmierten Feuerwehr zeitnah beendet und ein Übergreifen der Flammen auf das Tankstellengebäude verhindert werden konnte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an dem bereits älteren Fahrzeug wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der Wagen musste anschließend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (pol)