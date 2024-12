Auto fängt Feuer bei Kusterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Zu einem Brand eines Renault Espace sind Feuerwehr und Polizei am Samstagmorgen auf die B 28 in Fahrtrichtung Reutlingen ausgerückt. Kurz nach 09.30 Uhr geriet auf der B 28 auf Höhe des Ortsteils Jettenburg der Pkw eines 71-Jährigen in Brand. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug, welches voll ausbrannte, rechtzeitig verlassen und blieb glücklicherweise unverletzt. Für die Dauer der Lösch- und Reinigungsmaßnahmen der Fahrbahn musste die Bundesstraße in Richtung Reutlingen für über zwei Stunden gesperrt werden. Zur Reinigung kam die Straßenmeisterei ebenfalls vor Ort. (pol)