Auto fährt Seniorin mit Rollator und Begleiter in Bad Urach an - Verletzt in klinik gebracht

BAD URACH. Leicht verletzt wurden zwei Fußgänger am Donnerstagnachmittag auf der Stuttgarter Straße. Ein 25-Jähriger wollte kurz vor 17 Uhr mit seinem Opel Zafira von der Tankstelle in die Stuttgarter Straße einfahren. Dabei orientierte er sich nur nach links und übersah eine 75 Jahre alte Fußgängerin, die mit ihrem Rollator und einem 79-jährigen Begleiter auf dem Gehweg von rechts kam und erfasste sie. Beide Fußgänger stürzten in der Folge. Ein Rettungswagen brachte die beiden Senioren nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (pol)