Auto fährt Radfahrer in Reutlingen an: 60-Jähriger in Klinik gebracht

REUTLINGEN. Ein Fehler beim Abbiegen hat am Montagnachmittag in Reutlingen zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer geführt, berichtet die Polizei. Gegen 17.45 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mercedes-Lenker die Alteburgstraße stadteinwärts und wollte nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen auf dem Fahrradstreifen in gleicher Richtung fahrenden 60-Jährigen auf einem Pedelec, worauf es zum Zusammenstoß kam. Der Radler stürzte in der Folge zu Boden. Mit ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen wurde der 60-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (pol)