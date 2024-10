Auto fährt in Reutlingen Radfahrerin an und verletzt diese leicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Stand jetzt leicht verletzte Fahrradfahrerin ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag gegen 9.35 Uhr in Reutlingen ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Ein 34-Jähriger fuhr in seinem Ford Kuga vom Gelände der dortigen Rohstoffverwertung nach rechts auf die Sondelfinger Straße ein. Hierbei übersah er eine 66-jährige Fahrradfahrerin, die auf dem Gehweg in Richtung der Burkhard+Weber-Straße fuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die 66-Jährige zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf schätzungsweise 1.200 Euro. (pol)