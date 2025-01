Auto fährt auf B27 in Tübingen in Stau-Ende - 90.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Schaden in Höhe von zirka 90.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B27 entstanden, teilte die Polizei mit. Ein 44-Jähriger war kurz vor 18 Uhr mit einem BMW samt Anhänger auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Tübingen-Nord erkannte er zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staute. Der Mann fuhr mit seinem Gespann auf den Peugeot einer 43 Jahre alten Frau auf. Die Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Gegen 19.30 Uhr war die B27 wieder frei befahrbar. Vorsorglich waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)