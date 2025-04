Auto erfasst in Reutlingen 14-Jährigen auf unbeleuchtetem Fahrrad

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Unfall beim Abbiegen hat sich am Donnerstagabend in Betzingen ereignet. Gegen 20.45 Uhr war ein 55 Jahre alter Mann mit seinem Fahrzeug auf der Hoffmannstraße unterwegs und wollte nach links in die Heppstraße abbiegen. Dabei erfasste er einen entgegenkommenden 14-Jährigen, der die Kreuzung auf seinem unbeleuchteten Fahrrad geradeaus überqueren wollte. Der Jugendliche stürzte in der Folge zu Boden. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (pol)