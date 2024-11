Auto erfasst 71-Jahre alten Radfahrer in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der Reutlinger Straße von Metzingen erlitten. Ein 35-Jähriger war gegen 15 Uhr mit seinem BMW X3 stadtauswärts unterwegs und wollte nach links in die Straße Pulverwiesen abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 71-jährigen Fahrradfahrer, der in Richtung Lindenplatz unterwegs war. Bei der Kollision stürzte der Radfahrer und musste leicht verletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. (pol)