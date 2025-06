Auto bringt Rollerfahrer an Reutlinger Kreuzung zu Fall

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend an der Einmündung Eberhard-/Gutenbergstraße in Reutlingen erlitten. Ein 21-Jähriger befand sich gegen 20.50 Uhr mit einem Mercedes auf der linken Abbiegespur. Beim Abbiegen wechselte er auf den rechten Fahrstreifen, wo es zum Zusammenstoß mit dem dort fahrenden Roller eines 29-Jährigen kam. Dieser stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.500 Euro.