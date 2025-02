Auto brennt auf Reutlinger Supermarkt-Parkplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dieselstraße gekommen. Ein VW Caravelle war während der Fahrt vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Das berichtet die Polizei. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig auf dem Parkplatz abstellen und zusammen mit seinem Sohn unverletzt verlassen.

Die Feuerwehr, welche mit sieben Einsatzkräften vor Ort kam, löschte die Flammen. Durch die Hitzeentwicklung wurde außerdem eine in der Nähe stehende Straßenlaterne in Mitleidenschaft gezogen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden kann bislang nicht beziffert werden. (pol)