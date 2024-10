Auto brennt auf Reutlinger Hochschul-Parkplatz

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto bereits in Vollbrand. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu den Umständen eines Pkw- Brandes in der Nacht zum Sonntag aufgenommen. Gegen 22.30 Uhr meldeten mehrere Anrufer ein brennendes Fahrzeug auf dem Parkplatz der Hochschule in der Alteburgstraße. Das teilt die Polizei mit.

Als die Feuerwehr mit einem Löschzug und die Polizei vor Ort eintrafen, stand eine Mercedes A-Klasse bereits in Vollbrand. Umgehend eingeleitete Löscharbeiten verhinderten den Überschlag der Flammen auf ein benachbartes Gebüsch. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. (pol)