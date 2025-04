Auto brannte in Reutlingen am Stuttgarter Knoten vollständig aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein technischer Defekt ist nach derzeitigen Ermittlungen die Ursache eines Fahrzeugbrandes am Mittwochabend am Stuttgarter Knoten gewesen sein. Ein 64-Jähriger war laut Polizei gegen 19.40 Uhr mit seinem Mercedes GLC auf der B28 von Metzingen in Richtung Reutlingen unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Karlstraße abbiegen, als er von anderen Verkehrsteilnehmern auf Rauch aus seinem Auto aufmerksam gemacht wurde.

Wagen brannte vollständig aus

Alle drei Fahrzeuginsassen konnten den Wagen verlassen, der unmittelbar darauf in Brand geriet. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand zwar löschen, allerdings war nicht mehr zu verhindern, dass der Wagen vollständig ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Für die Dauer der Lösch- und nachfolgenden Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste die Kreuzung bis etwa 22.40 Uhr teilweise komplett gesperrt werden, was zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen geführt hat. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (pol)