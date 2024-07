Auto übersehen: Unfall in Pfullinger Ursulabergtunnel

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Zu erheblichen Auswirkungen auf den Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall im Ursulabergtunnel am Montagmorgen geführt. Ein 21-jähriger Lenker eines Mini-Cooper befuhr gegen 7.40 Uhr den Ursulabergtunnel in Richtung Reutlingen. Dabei übersah er den verkehrsbedingt bis zum Stillstand abgebremsten Ford B-Max einer 58-Jähringen und fuhr in das Heck des PKW. Vermutlich durch verdampfendes Kühlwasser entstand in der Folge eine Rauchentwicklung, worauf die Feuerwehr alarmiert und der Ursulabergtunnel vollständig gesperrt wurde.

Zu einem Brandausbruch kam es nicht. Die Tunnelsperrung führte zu erheblichen Rückstaus in beide Richtungen. Die 58-Jährige kam vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. An den nicht mehr fahrbereiten PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Sie mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Sperrung konnte gegen 8.40 Uhr wieder aufgehoben werden. (pol)