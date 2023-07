Auto überschlagen: Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf B28 bei Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Autofahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B28 schwere Verletzungen erlitten. Der 24-jährige VW-Lenker befuhr gegen 15.20 Uhr die Bundesstraße von Reutlingen kommend, als er auf Höhe des Verzögerungsstreifens zur Ausfahrt Metzingen Süd aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug hob mehrfach ab und flog mehrere Meter weit, bis es schließlich auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam. Mit einem Rettungswagen wurde der Schwerverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Zuvor hatte ihn die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreien müssen. Der VW war in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 2.500 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit insgesamt vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. (pol)