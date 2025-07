Auto überschlagen: B28 von Metzingen in Richtung Reutlingen voll gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/METZINGEN. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochmorgen Bundesstraße 28 von Metzingen in Richtung Reutlingen gekommen. Die B28 ist deshalb aktuell (Stand 9.45 Uhr) in Richtung Reutlingen voll gesperrt. Es kommt zu einem langen Stau. Kurz nach 8.15 Uhr ist ein Auto alleinbeteiligt auf Höhe eines Parkplatzes von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen, berichtet eine Polizei-Sprecherin auf GEA-Anfrage. Das Auto sei zwischen der Bundesstraße und einem Fahrradweg gelandet. Die Fahrerin wurde verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in einer Klinik geflogen.

Das Dach des Autos sowie die Frontscheibe sind eingedrückt. Foto: Steffen Schanz Das Dach des Autos sowie die Frontscheibe sind eingedrückt. Foto: Steffen Schanz

Über weitere beteiligte Fahrzeuge oder gar Verletzten ist der Polizei bislang nichts bekannt. Da die Bundesstraße voll gesperrt ist, wird der Verkehr umgeleitet. Wie lange die Sperrung noch dauert, könne man aktuell noch nicht sagen, so die Polizei-Sprecherin. Denn die Bergung des abseits der Straße liegenden Autos ist nicht ganz einfach. »Man muss eine praktikable Lösung finden, von wo aus man am besten an das Fahrzeug herankommt.« (GEA)