Auto überschlägt sich in Pfullingen - Fahrer hat über 2,2 Promille

PFULLINGEN. Deutlich alkoholisiert war ein 43-Jähriger, der am Donnerstagabend auf der Friedrichstraße in Pfullingen einen Verkehrsunfall verursacht hat, berichtet die Polizei. Der Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem Daihatsu auf der Friedrichstraße in Richtung Reutlingen unterwegs, als er auf Höhe der Gebäudenummer 26 mit enormer Wucht ins linke Heck eines am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Honda krachte. Während der Honda um mehrere Meter nach vorne geschoben wurde, wurde der Daihatsu ausgehebelt, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Ein Rettungswagen brachte den 43-Jährigen nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von über 2,2 Promille weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Beide Autos, an denen ein geschätzter Sachschaden von jeweils rund 6.000 Euro entstanden war, waren nicht mehr fahrbereit. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme und zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften im Einsatz. (pol)