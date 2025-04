Auto überschlägt sich bei Böhringen: Fahrer betrunken

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Am Samstagabend ist ein VW Golf gegen 21.10 Uhr alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen. Der 32-jährige Fahrer des Fahrzeugs hatte die B28 vom Ortsteil Böhringen in Fahrtrichtung Bad Urach befahren. In einer leichten Linkskurve fuhr er geradeaus weiter, touchierte am rechten Fahrbahnrand einen Leitpfosten und überfuhr einen leicht abschüssigen Grünstreifen.

In der Folge kollidierte er nach über 40 Metern mit einer Dole, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach weitere knapp 100 Meter über einen Radweg und eine angrenzende Wiese rutschte, bevor er auf dem Dach zum Stillstand kam.

Der Fahrer des Golfs wurde vor Ort zunächst notärztlich behandelt. Mittels Rettungswagen wurde er zur weiteren Abklärung in eine Klinik verbracht. Bei ihm konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb bei ihm eine Blutprobe durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde zudem einbehalten.

Der VW Golf musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Am PKW selbst entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. (pol)