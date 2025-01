Auto überschlägt sich auf Hülbener Steige - Strecke zeitweise voll gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Hülbener Steige erlitten. Das berichtet die Polizei. Die 22-Jährige befuhr kurz nach 7.30 Uhr mit einem Ford Ka die L250 von Hülben herkommend bergab in Richtung Bad Urach. Auf eisglatter Fahrbahn verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Ihr Pkw touchierte zunächst die rechte Leitplanke, schleuderte anschließend nach links und überschlug sich an der dortigen Böschung. Die Fahrerin konnte sich im Anschluss selbstständig aus ihrem Wagen befreien. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Der Ford musste von einem Abschleppwagen geborgen und abtransportiert werden. Der Schaden an dem älteren Auto beläuft sich auf zirka 1.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und bis die Strecke gestreut war, musste die Hülbener Steige für zirka eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. (pol)