Ausgerissen: Zwei Jungen fahren mit dem Fahrrad zu Tübinger Schnellrestaurant

TÜBINGEN. Am späten Samstagmittag wurden zwei Kinder ohne Eltern in der Reutlinger Straße festgestellt. Die Jungs im Alter von 5 und 7 Jahren machten laut Polizei ohne Wissen ihrer Eltern einen Fahrradausflug in ein Schnellrestaurant, in welchem sie sich aufhielten, bis sie einer dort beschäftigten Mitarbeiterin auffielen. Die Polizei wurde hinzugezogen und verbrachte die Ausreißer zurück zu ihren Eltern.

Das Abendessen für die Kinder fiel zu Hause aus, da sie bereits Fastfood genossen hatten. (pol)