Aus Auto in Metzingen Geld und Tabakwaren geklaut

In Metzingen hat ein Unbekannter ein Auto aufgebrochen. (Symbolfoto).

METZINGEN. In der Zeit von Dienstag, 23.30 Uhr bis Mittwoch 14.35 Uhr, ist es beim Lindenbachhof, an der Einmündung »Im Wasser«, zu einem Einbruch in einen PKW gekommen. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Beifahrerscheibe eines dort parkend abgestellten PKW ein. Aus dem PKW wurden ein geringer Bargeldbetrag sowie Tabakwaren entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.