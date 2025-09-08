Aufklärung der Brandserie in Reutlinger Innenstadt: Polizei sucht weitere Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach der Festnahme einer 36 Jahre alten Tatverdächtigen in Zusammenhang mit dem Brand einer Garage am 26. August in der Hofstattstraße arbeitet das Kriminalkommissariat Reutlingen weiter an der Aufklärung des Brandgeschehens sowie der Brandserie im Innenstadtgebiet. Hierzu wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die um Zeugenhinweise zu den Bränden im Stadtgebiet bittet.

Zudem werden drei junge Männer gesucht, die am 25.08.2025 gegen 22:30 Uhr auf Bitten einer Zeugin mit Löscharbeiten an einem brennenden Schauanhänger in der Untere Gerberstraße begonnen haben sollen. Die drei jungen Männer sowie weitere Zeugen, die möglicherweise wichtige Beobachtungen in Zusammenhang mit den Bränden gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 071219423333 zu melden. (pol)