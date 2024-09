Aufgefahren: Motorradfahrer stürzen auf der B28

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Mit Stand jetzt leichten Verletzungen ist ein 17-Jähriger am Freitagabend in eine Klinik gebracht worden, nachdem er an der Auffahrt zur B 28 einen Unfall hatte. Eine Gruppe von Motorradfahrern, zu der auch der Verletzte gehörte, wollte gegen 18.20 Uhr an der Anschlussstelle Jettenburg auf die Bundesstraße in Richtung Tübingen auffahren. Das berichtet die Polizei.

Hierbei fuhr der 17-Jährige mit seiner Maschine des Herstellers Betamotor auf das vorausfahrende Zweirad eines 16-Jährigen auf. Beide Jugendliche kippten in der Folge mitsamt ihren Fahrzeugen auf die Seite. Der Verletze wurde vor seinem Weitertransport vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Über die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. (pol)