Auffahrunfall sorgt für Stau auf der B312 bei Metzingen

METZINGEN. Zu Verkehrsbehinderung ist es am Montagmorgen nach einem Verkehrsunfall auf der B312 bei Metzingen gekommen. Das berichtet die Polizei. Ein 24-Jähriger war gegen 7.25 Uhr mit seinem Ford Transit Custom auf der Bundesstraße in Richtung Riederich/Stuttgart unterwegs. Zu spät erkannte er, dass sich der Verkehr am Ende der Ausbaustrecke zurückstaute. Er reagierte zu spät und krachte mit seinem Ford ins Heck eines dort verkehrsbedingt stehenden VW Caddy einer 60-Jährigen.

Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt. (pol)