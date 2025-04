Auffahrunfall in Reutlingen: Frau verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Auffahrunfall mit einer verletzten Person hat sich am Mittwochmorgen in Reutlingen ereignet, berichtet die Polizei. Kurz vor 8.30 Uhr war ein 22 Jahre alter Mann mit einem VW Touran auf der L378a unterwegs und fuhr im Bereich der Einmündung der K6720 auf den verkehrsbedingt haltenden VW Polo einer 39-Jährigen auf. Die Frau verletzte sich dabei ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Der Blechschaden an den Autos beträgt insgesamt circa 4.000 Euro. (pol)