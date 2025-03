Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auf der B28 auf der Höhe des Reutlinger Gaskessels hat sich am Dienstagabend gegen 18.10 Uhr in Fahrtrichtung Reutlingen am Abend ein Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen ereignet. Für die Unfallaufnahme war die linke Fahrspur gesperrt für rund 40 Minuten gesperrt. Es hat sich ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Betzingen gebildet. Verletzt wurde niemand. (GEA)