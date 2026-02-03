Auffahrunfall bei Bad Urach: 20.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Montagmorgen auf der B28 kurz vor der Bushaltestelle Bleiche ereignet hat. Eine 75-Jährige war gegen 7.45 Uhr mit ihrem Citroen C2 auf der Bundesstraße in Richtung Dettingen unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 23-Jährige mit ihrem Chevrolet Aveo im stockenden Verkehr abbremsen musste und krachte ihr ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Chevrolet noch auf einen davor abbremsenden Dacia Lodgy einer 36-Jährigen aufgeschoben.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, allerdings wurden der Citroen und der Chevrolet so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. Der Sachschaden an den drei Autos wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt. (pol)