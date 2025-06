Auffahrunfall auf der B464 zwischen Reutlingen und Eningen: 43.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Sachschaden in Höhe von etwa 43.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der B464 entstanden. Das berichtet die Polizei. Ein 24-Jähriger befuhr gegen 21.50 Uhr mit einem Opel Insignia den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße von Reutlingen herkommend in Richtung Eningen. Im Bereich der Fahrbahnverengung bei der Abschleifung zum Scheibengipfeltunnel fuhr er auf den vorausfahrenden Audi A4 eines 27-Jährigen auf, der noch vor der Verengung vom linken auf den rechten Fahrstreifen gewechselt hatte. Der Audi wurde infolge des Aufpralls auf den wiederum vorausfahrenden Audi A7 eines 33-Jährigen geschoben.

Der 24-Jährige wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb er unverletzt. Sowohl der Opel als auch der A4 mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 27 Jahre alte Audi-Lenker vor Fahrtantritt offenbar Alkohol konsumiert hatte. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von etwa 0,6 Promille. Er sieht nun einer Ordnungswidrigkeitenanzeige entgegen.