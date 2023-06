Auffahrunfall auf der B28 zwischen Bad Urach und Metzingen sorgt für Stau

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag auf der B28 ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Ein 30-Jähriger war gegen 11.50 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Bundesstraße von Metzingen kommend in Richtung Bad Urach unterwegs. Zu spät erkannte er einen vorausfahrenden 23-jährigen Fahrer eines VW Polo und krachte in dessen Heck.

Durch den Aufprall wurde dieser auf einen davor befindlichen 57-Jährigen mit seinem Wohnmobil der Marke Fiat aufgeschoben. Der BMW sowie VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf insgesamt circa 11.000 Euro geschätzt.