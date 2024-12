Auffahrunfall auf der B28 bei Dettingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Am Mittwochmittag ist es auf der B28 zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 44-Jähriger befuhr mit seinem VW-Passat die B28 in Fahrtrichtung Bad Urach. An der Einmündung zur Uracher Straße bremste er seinen PKW aufgrund der auf Rotlicht schaltenden Lichtzeichenanlage ab. Ein nachfolgender 18-jähriger Fahrer eines BMW bemerkte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Bei dem Unfall wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. (pol)