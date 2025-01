Auffahrunfall auf der B27 in Ofterdingen: Mann verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagnachmittag auf der B27 in Ofterdingen ereignet, teilte die Polizei mit. Kurz vor 15.30 Uhr war ein 63 Jahre alter Mann mit einem Fiat Punto auf der Ortsdurchfahrt in Richtung Hechingen unterwegs und fuhr auf den verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsenden BMW X1 einer 52-Jährigen auf. Bei der Kollision löste das Airbag-System des Fiat aus. Der Beifahrer des Unfallverursachers verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Blechschaden an den Autos schätzt die Polizei auf circa 8.000 Euro. (pol)