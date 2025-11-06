Auffahrunfall auf B28 bei Rottenburg: Hoher Sachschaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Ein Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen auf der B 28 entstanden. Ein 31-Jähriger war gegen 6.45 Uhr mit einem Mercedes-Benz Citan auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs.

Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit erkannte er zu spät, dass eine vorausfahrende, 63 Jahre alte Frau mit ihrem Peugeot 208 verkehrsbedingt abbremsen musste. Der folgende Aufprall war so heftig, dass der Pkw der 63-Jährigen abgeschleppt werden musste. (pol)